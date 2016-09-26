Картинка для баннера

Добрый день. Нужен рекламный банер для кафе восточной кухни Срок не более 5 дней Размер высота 2,5м ширина 7м Текст: В путь голодный не езжай К нам покушать заезжай И возьми с собой в дорогу: кофе, пиво, шашлыки, две тандырные самсы, манты,чай, лепешку, плов лучше наших ...
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Татьяна, добрый вечер. Мне необходимо сделать баннер для рекламы в метро, а дизайнер просит сделать иллюстрацию для этого. Сможете ли вы это сделать и в какие сроки и цена?
Сделать рисунок, на котором бешеная белка в шлеме в прыжке давит изовсех сил на кнопку или какой-то насос с Т-образной ручкой (не знаю, как он точно называется) с надписью: ПЕРЕВОД (белку, похожую на ту, что во
вложении).
Для бюро переводов.
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