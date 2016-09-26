Картинка для баннера

Татьяна, добрый вечер. Мне необходимо сделать баннер для рекламы в метро, а дизайнер просит сделать иллюстрацию для этого. Сможете ли вы это сделать и в какие сроки и цена?

Сделать рисунок, на котором бешеная белка в шлеме в прыжке давит изовсех сил на кнопку или какой-то насос с Т-образной ручкой (не знаю, как он точно называется) с надписью: ПЕРЕВОД (белку, похожую на ту, что во

вложении).

Для бюро переводов.