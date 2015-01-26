Листовка а5 натяжные потолки

Здравствуйте! Нужен макет для баннера. Текст есть.Полное ТЗ-вышлю на почту!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго всем времени суток.
Нужна листовка формата а5 по натяжным потолкам. Будет распространяться по почтовым ящикам.
черно-белая, книжная ориентация, можно просто текст.
Нужна продающая листовка)
срок 1-2 дня.
Спасибо.
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