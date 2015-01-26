Листовка а5 натяжные потолки

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Доброго всем времени суток.

Нужна листовка формата а5 по натяжным потолкам. Будет распространяться по почтовым ящикам.

черно-белая, книжная ориентация, можно просто текст.

Нужна продающая листовка)

срок 1-2 дня.

Спасибо.

9 лет назад
maxvolume
Серж 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
X_X
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$15
2 дня
Елена сделала работу на высшем уровне. Внимательна к деталям, терпелива. Продолжу работу с ней. Рекомендую
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