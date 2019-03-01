Макет баннера ландшафтных работ

Что нужно:

Отразить изменения во времени, которые происходят с участком, по мере выполнения на нем всего спектра ландшафтных работ:

1.Неухоженная земля

2.Планировка земли, земляные работы

3.Прокладка коммуникаций, инженерных сетей (трубопровод под полив, электричество, дренаж)

4.Затем появляются садовые дорожки из бетона, (заливка бетоном или как вы это сами видите)

5.Эти дорожки облицовываются природным камнем.

6.Появляются подпорные стенки, альпийские горки, приборы освещения - фонари.

7.Начинается укладка газона

8.Начинает работать система полива, фонари загораются

9.Производятся посадки растений.

10. Уход за газоном, стрижка его и растений.

Предусмотреть надпись "Ландшафтные работы" , два номера телефона , два сайта, Надписи : Акции!!! Скидки!!! Гарантия!!!

виды работ тоже как то подписать

Размеры 1.4 х 8м

Вот на этот рисунок можно смотреть для образца