Рекламный лист для вибропогружателей

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необходимо создать рекламный лист для вибропогружателей Delta VM450 и В-402.Вся информация предоставлена в прикрепленном документе

5 лет назад
222-300
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад