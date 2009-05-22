Плакат А5 - размещение в лифте

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт21 заявка1050 просмотров
#1$

Нужен плакат для рекламы служы такси.

Формат - А5

Место размещения - лифт

Тематика - реклама службы такси

Цель - заказ такси / сохранение номера

Примечание: длительность контакта - от 15 секунд, минимум 60 контактов/месяц

Желателен краткий слоган/стих .... чтобы запомнилось

Информация, которая должна быть там размещена:

комфорт-такси БРАВО

логотип (прилагается - потом пришлется в отличном качестве)

тел.

Киевстар +38 (067) 883 1616

МТС +38 (050) 250 1616

Life:) +38 (063) 895 1616

Beeline +38 (068) 369 1616

Skype taxi_bravo

Расположение или альбомное... или книжное...

тема ... идея... рисунки... фото... и т.п. - на Ваше усмотрение

16 лет назад
KIgorV
Игорь 
53 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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