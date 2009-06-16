Рекланный банер будет висеть на московском вокзале размеры 450 на 150 см, висит на высоте около 3-х метров на него нужно уместить: Городская служба аренды (с логотипом, логотип в кореловском файле), тел 603-04-05, ...
Уличный баннер 180 x 75 см.
Здравствуйте.
Задание - сделать уличный баннер в photoshop на тему - Кавказская и Узбекская кухня.
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