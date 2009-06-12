Рекламный баннер размером 4,5*1.5 метра

Отличный дизайнер! Человек не побоялся без предоплат и каких-либо гарантии по моей просьбе сделать наброски по ТЗ и показать их. Причем сделал это на столько качественно, что макет был утвержден тут же, а два десятка других изъявивших желание исполнителей остались далеко позади:-) После этого оперативно были учтены все мои пожелания и я получил готовый к печати макет:-) Плоды великолепной работы Анатолия Вы можете оценить при входе на Московский вокзал