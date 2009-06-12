Рекламный баннер размером 4,5*1.5 метра

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен23 заявки479 просмотров

Рекланный банер будет висеть на московском вокзале размеры 450 на 150 см, висит на высоте около 3-х метров

на него нужно уместить: Городская служба аренды (с логотипом, логотип в кореловском файле),

тел 603-04-05, 645-65-95

далее умет\стить информацию про общежития (Сдаются комнаты в общежитие квартирного типа, блок на 2 комнаты, от 3000 руб\мес за комнату)

информацию можно взять из приложенного корелоского файла и скомпановать, оставив самое важное и эффективное

16 лет назад
anvista
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
16 лет назад
$25
1 день
Отличный дизайнер! Человек не побоялся без предоплат и каких-либо гарантии по моей просьбе сделать наброски по ТЗ и показать их. Причем сделал это на столько качественно, что макет был утвержден тут же, а два десятка других изъявивших желание исполнителей остались далеко позади:-) После этого оперативно были учтены все мои пожелания и я получил готовый к печати макет:-) Плоды великолепной работы Анатолия Вы можете оценить при входе на Московский вокзал
Приятно было поработать. Все пожелания были сформулированы лаконично и доходчиво. Оплата была своевременна, не смотря на отсутствие у меня яндекс кошелька. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
16 лет назад
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