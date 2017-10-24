Нам необходимо разработать уличный дизайн для входной группыв спортивный магазин. К проекту прикреплены фотографии тамбура на сегодняшний день. По факту мы планируем сделать наклейки на оконные стёкла, а сам тамбур изнутри подсветить светодиодами, ...
Разработка дизайна макета для баннера и наклеек на витрину кафе
нужен креативный подход к разработке дизайна макета для печати банера в кафе фаст фуд. все данные предоставляю
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наружная реклама21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать рекламу А2 под клик систему. Техническое задание во вложении.Наружная реклама21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать макет Туристической фирмы для билборда, размеры 6м - ширина, 3м - высота. Логотипы и контекст предоставим. Необходимо красивое, яркое, цепляющее оформление.Наружная реклама11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $12
Есть 2 листовки A5 в CDR, нужно сделать из них A4 (наклейки) и внести незначительные изменения (дорисовать услуги, исправить текст, адрес, внести изменения в карту) Срок: 1 день Бюджет: 800 руб.Завершен7 лет назад
Необходимо сделать табличку на дверь на ней должны быть: наш логоРЕМОНТтелефоновпланшетовТВ, мониторовноутбуков, ПКпринтеровзаправка картриджейтел. 050 425 80 50 / 097 202 80 50Размеры: высота: 75см / ширина 65 см Сроки: 2 дняЗавершен8 лет назад
Добрый день ! Нужен дизайн роллапа для конференции. Обязательная текстовка: «РОЗНИЦА И КОРПОБЛОК В БАНКАХ - 2017» МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 3 ноября 2017 Минск организатор infobank.by ...Наружная реклама14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
необходимо разработать плакат формата А1, для ногтевой студии с обязательными элементами: фото или рисунок релевантный направлению бизнеса, слова: маникюр, педикюр, маникюрная студия или ногтевой сервис, адрес и лого (предоставляется после выбора исполнителя). Нужен ...Наружная реклама6 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать концепцию и дизайн баннера для ресторанного комплекса. Баннерная конструкция стоит у дороги на въезде на территорию. Обе стороны будут задействованы: одна сторона - русский язык, другая сторона государственный язык (перевод сделаем сами). Нужно ...Завершен8 лет назад
- $52
Необходимо разработать макет для брендирования автомобиля Ford Transit VAN 310 MWB Base для компании, занимающейся реализацией весового оборудования. Тип брендирования: оклейка бортов, задней части кузова и дверей. Общие пожелания: Сохранение единого фирменного стиля. Классическое, ...Наружная реклама6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $4
Сделать в Фотошопе визитка и корпоративную карту! Остальное в лс!4-5$ценаЗакрыт8 лет назад