Разработка дизайна макета для баннера и наклеек на витрину кафе

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  2. Наружная реклама
Закрыт29 заявок220 просмотров

нужен креативный подход к разработке дизайна макета для печати банера в кафе фаст фуд. все данные предоставляю 

8 лет назад
lilu1015
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров