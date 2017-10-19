Макет для билборда (Туристическая компания)

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Закрыт11 заявок173 просмотра

Необходимо разработать макет Туристической фирмы для билборда, размеры 6м - ширина, 3м - высота. 

Логотипы и контекст предоставим. Необходимо красивое, яркое, цепляющее оформление. 

8 лет назад
redkaja
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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