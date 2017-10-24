Необходимо сделать рекламу А2 под клик систему. Техническое задание во вложении.
Уличный дизайн входной группы в спортивный магазин
Нам необходимо разработать уличный дизайн для входной группыв спортивный магазин. К проекту прикреплены фотографии тамбура на сегодняшний
день. По факту мы планируем сделать наклейки на оконные стёкла, а сам тамбур
изнутри подсветить светодиодами, чтобы в вечернее время был эффект лайтбокса.
На прикрепленных фотографиях каждое из окон имеет свои номер, а в EXEL-файле, прописаны габаритыкаждого стекла в отдельности в соответствии с номерами на фото. Позже в личку скину логотип нашей компании и фирменный шрифт. Какой стилистики
мы придерживаемся в рекламе, вы можете увидеть на нашем сайте www.sportse.ru, но я бы не стал приниматьего за эталон. Что должны содержать макеты:· Логотип «СпортСЕ»· Адрес нашего интернет- магазина: www.sportse.ru· Режим работы магазина: с 10:00 до 19:00 безперерывов и выходных· Каждое из стёкол может быть посвящено отдельномувиду спорта и содержать как текстовое наименование, так фотографию Виды спорта представленные в данном магазине в порядкеубывания значимости:· Велосипед;· Велотренажёры;· Беговые дорожки;· Велоэллипсоиды;· Горные лыжи;· Сноуборд;· Городские рюкзаки;· Силовые тренировки (Скамьи, турники, гантели, гири, эспандеры);· Фитнесс (Одежда, фитболы, коврики для йоги);· Художественная гимнастика (Мячи дляхудожественной гимнастики, булавы, купальники) К сожалению,фотографий для выполнения этого проекта у нас нет. Кроме того, есть сомнения, использовать фото самих товаров или людей в спортивной
экипировке. Ждём ваши предложения!
Заявки фрилансеров
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