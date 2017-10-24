Уличный дизайн входной группы в спортивный магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт21 заявка334 просмотра

Нам необходимо разработать уличный дизайн для входной группыв спортивный магазин. К проекту прикреплены фотографии тамбура на сегодняшний

день. По факту мы планируем сделать наклейки на оконные стёкла, а сам тамбур

изнутри подсветить светодиодами, чтобы в вечернее время был эффект лайтбокса.

На прикрепленных фотографиях каждое из окон имеет свои номер, а в EXEL-файле, прописаны габаритыкаждого стекла в отдельности в соответствии с номерами на фото. Позже в личку скину логотип нашей компании и фирменный шрифт. Какой стилистики

мы придерживаемся в рекламе, вы можете увидеть на нашем сайте www.sportse.ru, но я бы не стал приниматьего за эталон.  Что должны содержать макеты:·        Логотип «СпортСЕ»·        Адрес нашего интернет- магазина: www.sportse.ru·        Режим работы магазина: с 10:00 до 19:00 безперерывов и выходных·        Каждое из стёкол может быть посвящено отдельномувиду спорта и содержать как текстовое наименование, так фотографию Виды спорта представленные в данном магазине в порядкеубывания значимости:·        Велосипед;·        Велотренажёры;·        Беговые дорожки;·        Велоэллипсоиды;·        Горные лыжи;·        Сноуборд;·        Городские рюкзаки;·        Силовые тренировки  (Скамьи, турники, гантели, гири, эспандеры);·        Фитнесс (Одежда, фитболы, коврики для йоги);·        Художественная гимнастика (Мячи дляхудожественной гимнастики, булавы, купальники) К сожалению,фотографий для выполнения этого проекта у нас нет. Кроме того, есть сомнения,  использовать фото самих товаров или людей в спортивной

экипировке.  Ждём ваши предложения!

7 лет назад
soyko
49 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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