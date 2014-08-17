Разработка вывески магазина, внешнего вида

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт15 заявок281 просмотр

Требуется доработать часть вывески и баннер для фирменного магазина Garmin

найти фото подобных магазинов и фирменного стиля можно найти в гугле по

запросу "магазин garmin"

1. Часть вывески есть, в приложении (ширина 3760мм, высота 960мм) разместить на торец дома (5000мм), добавить вставки.

2. Разработать лицевую часть вывески (ширина 5500мм)

3. Покрасить крыльцо и перила в фирменные цвета

4. на отмеченные красными квадратами 2 места разместить афишу-рекламу (растяжка баннер на шнуровке)

афиша должна отображать основные направления магазина:

а) навигаторы автомобильные, туристические, для спорта и фитнесса Garmin

б) эхолоты и картплоттеры Garmin, Lowrance

в) радиосвязь и спутниковая связь

г) экшн камеры GoPro

От исполнителя требуется опыт наружной рекламы, понимание фирменного стиля, знание правил рекламы, сочетания цветов, размеров, вообщем чтобы выглядел магазин стильно, заметно, функционально но не аляписто и вычурно...

Надеюсь все объяснил..

В крайнем случае можно перекрасить фон старой вывески для сохранения фирменного стиля.

В приложении фото магазина, проект старой вывески, логотипы.

11 лет назад
AnthonyStealth
Антон 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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