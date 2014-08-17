Сделать афишу к концертному мероприятию.

Здравствуйте Необходимо нарисовать макет баннера для наружной рекламы Вот прототип, как я примерно вижу расположение http://awesomescreenshot.com/0963bqxzb3 Здесь сами фразы обязательны, но вот их расположение - уже на ваше усмотрение. ...