Необходимо на основе имеющихся логтипов (и готовых макетов) и иной графики скомпилировать несколько указателей для размещения на уличных стендах. В основном работа со шрифтами. Точное ТЗ предоставить на данный ...
Сделать афишу к концертному мероприятию.
Необходимо сделать афишу к концертному мероприятию согласно ТЗ.
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