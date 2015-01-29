4 макета для наружной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен38 заявок376 просмотров

Необходимо на основе имеющихся логтипов (и готовых макетов) и иной графики скомпилировать несколько указателей для размещения на уличных стендах.

В основном работа со шрифтами.

Точное ТЗ предоставить на данный момент не представляется возможным, оно на согласовании у руководителя. В любом случае оно крайне подробно прописано, и будет предоставлено выбранному исполнителю.

На макеты будет затрачено не более 7 часов рабочего времени.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В тендере пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney). Другие валюты по согласованию.

10 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
10 лет назад
$9
1 день
Ольга с нашим заказом справилась быстро и качественно, за что получила небольшую прибавку к стоимости работы в виде премии. Наши рекомендации этому исполнителю.
Спасибо за сотрудничество. Ответственный и порядочный заказчик. Оплата быстрая. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
10 лет назад

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