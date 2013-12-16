Создание баннера для наружной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт16 заявок159 просмотров

Нужно на баннере размером 7,5*7 разместить логотипы спонсоров в нужном порядке.

11 лет назад
Syrgabaeva
40 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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