Создание баннера для наружной рекламы

Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры! Имеется необходимость размещения 2-х объявлений на 50 более менее известных досках в интернете, с возможностью ежедневного обновления для поднятия в поиске (т.к. специфика объявлений подразумевает большую конкуренцию и как следствие ...