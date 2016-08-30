Задание на разработку дизайн концепта магазина

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Добрый день 

Видел в вашем портфолио дизайн интерьера посмотрите задание интересно Вам если да то скажите стоимость и сроки

Прошу учитывать нужно будет не менее трех вариантов и могут быть не однократные переделки 

 

Задание на разработку дизайн концепта магазина «Etalon Market» ламинированного пола и сопутствующих товаров таких как:

·        Плинтус

·        Подложка

·        Стыки и порожки

·        Инструмент для монтажа

·        Средства по уходу за ламинатом

 

Компания занимается дистрибуцией ламинированного пола таких брендов как «SWISS KRONO» «Villeroy & Boch»на рынке Казахстана. На протяжении 10 лет.  Компания всегда является новатором этого рынка и является законодателям моды в интерьерах напольных покрытий.

Компания имеет свою сеть магазинов и бутиков на рынке Казахстана

 

Задача

Сделать дизайн концепта магазина «Etalon Market» квадратурой 50, 100,150 кв. м. который позволит оградится от конкурентов, выделится на общем фоне и

привлечь дополнительного потребителя.  

 

Бренд бук имеется

Фото действующих бутиков при необходимости отправлю 

Слоган: «Для уюта в вашем доме»

Сайт Компании: http://www.etalon-holding.kz

Сайт бренда: http://www.swisskrono.ru

Сайт продукта: http://poly.kz

7 лет назад
KuStar
42 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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