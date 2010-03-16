Настройка CentOS

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен3 заявки121 просмотр

Настроить сервисы MySQL, apache, перенести сайт с сервера на сервер

ApacheCentOSMySQL
15 лет назад
kmukhamet
Кайрат 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

swood
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Быстро и самое главное качественно справился с поставленной задачей, выполнил даже то что не входило в проект. Всегда на связи. Хороший исполнитель. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Рекомендую!
Просто замечательный человек. Сформулировал просьбу, спокойно дождался выполнения, протестировал и остался доволен. Было сделано: настройка СУБД MySQL, пересборка php, правка конфигурационного файла для postfix.

Заявки фрилансеров

swood
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад