Доброго времени суток! Требуется сделать модуль для сервера Apache(желательно 2.2.14, но не суть важно) , установленного под FreeBSD (7.2). Что должно получиться: 1) в первую очередь пишем на ...
Настройка CentOS
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