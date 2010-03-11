Перенаправление IP пакетов

Нужен спец по сетям, понимающий в протоколах и маршрутизаторах для создания системы, в которой мой сервер может соединеняться у чужим сервером(с сайтом) направляя IP пакеты через разные города (промежуточная точка - ПТ). Мой сервер и города через которые надо направлять IP пакеты находятся в сша, чужие серверы по всему миру. Кроме того соединение от ПТ до моего сервера не должно показываться трассировкой пути(tracert), от чужого сервера(сайта) до ПТ обычное HTTP соединение.

Вот стандартная схема решения: договориться с интернет провайдером у которого есть свои или арендованные интернет каналы и сетевое оборудование во многих городах сша, чтобы он выделил нам блоки ip адресов или привязал наши блоки взятые у ARIN к своему сетевому оборудованию по несколько ip в каждом городе и от этого сетевого оборудования сделал ppp/vpn соединение до наших серверов в других городах. такое оборудование называют маршрутизаторы (router).

Нужен другой вариант, более дешевый. Например особое формирование кадров/фреймой/датаграмм для направления IP пакетов по нужному пути через чужие многопротокольные маршрутизаторы в разных городах, подстановка нужного IP-отправителя, и т.п.

Технология будет использоваться законно для тестирования определенных технологий, так что никаких ботнетов из компьютеров пользователей или взломанных серверов провайдеров. Остальные варианты рассмотрим. Если необходимо, возможна оплата безналично с составлением договора между компаниями.

icq (семь)37(три)-2 6