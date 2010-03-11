Установить и настроить необходимое ПО. Apache, Nginx, PHP 5, MySQL 5, PHPmyAdmin, FTP Почта Веб панель ISP manager Lite Удаленно.
Слежение за нагрузкой SQL сервера
Имеется свой сервер, на котором около 10 проектов, у каждого проекта своя SQL база данных.
Задача - сделать так, чтобы я мог в реальнм времени смотреть, какая из этих баз и на сколько грузит CPU. Притом это должно быть сделано на самом сервере, чтобы небыло необходимости пользоваться сторонними сервисами с ежемесячной оплатой за статистику.
Т.е. где то такой вид:
База №1 (имя базы) - нагрузка на CPU 5%
База №2 (имя базы) - нагрузка на CPU 25%
База №3 (имя базы) - нагрузка на CPU 15%
...
ps Сервер на debian x64, SQL 5.0.32
pss Нужен конретный фрилансер, с большим опытом в настройке серверов.
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