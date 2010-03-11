Слежение за нагрузкой SQL сервера

Имеется свой сервер, на котором около 10 проектов, у каждого проекта своя SQL база данных.

Задача - сделать так, чтобы я мог в реальнм времени смотреть, какая из этих баз и на сколько грузит CPU. Притом это должно быть сделано на самом сервере, чтобы небыло необходимости пользоваться сторонними сервисами с ежемесячной оплатой за статистику.

Т.е. где то такой вид:

База №1 (имя базы) - нагрузка на CPU 5%

База №2 (имя базы) - нагрузка на CPU 25%

База №3 (имя базы) - нагрузка на CPU 15%

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ps Сервер на debian x64, SQL 5.0.32

pss Нужен конретный фрилансер, с большим опытом в настройке серверов.