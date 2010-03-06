Настроить nginx + eaccelerator

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт10 заявок207 просмотров

Ищем администратора с богатым опытом настройки кеширования nginx и оптимизации eaccelerator.

Рассматриваем кандидатуры из города Киева.

Nginx
15 лет назад
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

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