Нужно перенести сайт с хостинга на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок264 просмотра

Нужно перенести сайт на битриксе с хостинга на Win2008 сервер (на виртуальную машину- также нужно настроить).

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/requirements.php#tab-env-link

15 лет назад
elsifer
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$35
1 день
Отличная работа
все супер

Заявки фрилансеров

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад