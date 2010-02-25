Настройка web-сервера ContOS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт13 заявок273 просмотра

Есть VPS хостинг, CentOS-5.4. Установлена панель администрирования isCP Omega 1.0.3-1. Не работает сервис электронной почты (courier). Требуется настрока этого сервиса.

CentOS
15 лет назад
dolgicky
63 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров