Существует сервер Intel Xeon 3200 "Kentsfield" 4 core 2 GB RAM 250 Gb SATA HDD На сервере работает два проекта, с общей посещаемостью до 1000 хостов, 20 000 хитов. сутки ...
Настройка web-сервера ContOS
Есть VPS хостинг, CentOS-5.4. Установлена панель администрирования isCP Omega 1.0.3-1. Не работает сервис электронной почты (courier). Требуется настрока этого сервиса.
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