Оптимизация настроек рабочего сервера FreeBSD

Существует сервер Intel Xeon 3200 "Kentsfield" 4 core

2 GB RAM

250 Gb SATA HDD

На сервере работает два проекта, с общей посещаемостью до 1000 хостов, 20 000 хитов. сутки и интенсивной работой с MySQL.

Сейчас запускает третий нагруженный проект, связанный с индексацией данных, и интенсивной работой с mysql.

Задачи:

Определить основные процессы, которые представляют нагрузку.

1. Апач.

2. Mysqld

3. Индексация.

4. аудит файла тяжелых mysql запросов.

5. аудит общих настроек сервера freebsd, работа с памятью и тд.

6. Определить причину падения сервера, проблема: swap zone exhausted increase kern.maxswzone.

7. Провести вводный инструктаж по самому необходимому по работе с freebsd

- Отслеживание нагрузки

- Распределение нагрузки

- Анализирование логов

Произвести настройку и оптимизацию данных процессов, в том числе с использованием системы приоритетов.

Обращаю внимание на то, что не нужно заниматься оптимизацией SQL запросов, править скрипты и тд.

Меня интересует настройка ПО сервисов и определение узких мест.

Правки в скриптах PHP мы выполним самостоятельно.

Ответственность. Работа на результат.

Возможно долгосрочное сотрудничество.