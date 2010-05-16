Настройка VPN сервера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен3 заявки240 просмотров

Здравствуйте.

Интересует настройка OpenVPN и PPTP VPN серверов.

Сервер настроен, но есть несколько моментов, которые не дают покоя:

1. При подключении к VPN показывает мой DNS , а не DNS VPN сети.

2. Новшества в построении VPN серверов. Версия OpenVPN 2.1.1 - стоит ли переходить?

3. PPTP сервер при подключении клиента выдает 619 ошибку.

4. Как запустить PPTP на разных доменах, можно ли сделать несколько PPTP серверов на 1 IP?

5. Отличия авторизации по сертификату и по логину/паролю

Как видите вопрос состоит из консультационной части и части, где что-то надо настраивать.

В личные сообщения не пишите!

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15 лет назад
wetheart
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
15 лет назад
$30
1 день
Выполнил все быстро, проконсултировал по имеющимся вопросам.
Мы сработались

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esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
15 лет назад