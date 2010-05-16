Нужно установить Центоз и настроить Raid 1 Установить удалёно, через скайп (можно сказать что установить я и так могу - просто надо проверить правильность именно для Raid) Настроить Raid 1 можно через ssh. ...
Настройка VPN сервера
Здравствуйте.
Интересует настройка OpenVPN и PPTP VPN серверов.
Сервер настроен, но есть несколько моментов, которые не дают покоя:
1. При подключении к VPN показывает мой DNS , а не DNS VPN сети.
2. Новшества в построении VPN серверов. Версия OpenVPN 2.1.1 - стоит ли переходить?
3. PPTP сервер при подключении клиента выдает 619 ошибку.
4. Как запустить PPTP на разных доменах, можно ли сделать несколько PPTP серверов на 1 IP?
5. Отличия авторизации по сертификату и по логину/паролю
Как видите вопрос состоит из консультационной части и части, где что-то надо настраивать.
В личные сообщения не пишите!
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