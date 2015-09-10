Нужно внедрить в BILLManager оплату webmoney & ЯДы

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен1 заявка247 просмотров

Есть сервер. Туда поставлены ISPManager Light & BILLManager (двухнедельная пробная версия).

Нужно встроить в BILLManager оплаты webmoney & ЯДы.

Суппорт панели прислал следующие ссылки: по настройкам методов оплаты есть специальная статья:

http://ru.ispdoc.com/index.php/Настройка_методов_оплаты

если не понятно что-то конкретное - спрашивайте.

В общем то требуется спец для решения этой задачи.

ISPmanager
15 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
15 лет назад
$10
1 день
Задача решена.
dhdfgg

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esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
15 лет назад