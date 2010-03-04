Проблемка на сервере.

Имеется VDS.

С недавнего времени, при создании файла или папки через панель управления сайтами, им присваивается имя пользователя www-data, что не позволяет работать с ними через фтп или из панели управления хостингом, т.е. не хватает прав для доступа.

Предложения по устранению проблемы оставляйте в проекте.

Ваша цена, срок.