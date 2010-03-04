Проблемка на сервере.

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок208 просмотров

Имеется VDS.

С недавнего времени, при создании файла или папки через панель управления сайтами, им присваивается имя пользователя www-data, что не позволяет работать с ними через фтп или из панели управления хостингом, т.е. не хватает прав для доступа.

Предложения по устранению проблемы оставляйте в проекте.

Ваша цена, срок.

15 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Проблему решили. Проконсультировал по работе с сервером. Максим, спасибо!
Все ок, рекомендую

Заявки фрилансеров

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад