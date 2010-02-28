Имеется VDS. С недавнего времени, при создании файла или папки через панель управления сайтами, им присваивается имя пользователя www-data, что не позволяет работать с ними через фтп или из панели управления хостингом, т.е. не ...
Установка Visual Fox Pro на хост
Доброго времени суток
Требуется установка системы управления базами данных Visual Fox Pro(Microsoft) на хостинг для взамодействия с сайтом.
А также разработка сайта на этом сервере.
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