Установка Visual Fox Pro на хост

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  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт1 заявка187 просмотров

Доброго времени суток

Требуется установка системы управления базами данных Visual Fox Pro(Microsoft) на хостинг для взамодействия с сайтом.

А также разработка сайта на этом сервере.

15 лет назад
NikShost
Николай 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

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