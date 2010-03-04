Установка и настройка скрипта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт8 заявок265 просмотров

Мне надо установить скрипт Скандинавского аукциона и настроить его + добавить в google, яндекс. доен и хостинг в сумму входят.( регистрируйте вы сами)

Я хз сколько надо денег на это думаю не дорого, где то 1500р

15 лет назад
faker_joker
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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