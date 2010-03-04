Установить и настроить необходимое ПО. Apache, Nginx, PHP 5, MySQL 5, PHPmyAdmin, FTP Почта Веб панель ISP manager Lite Удаленно.
Настройка PostAffiliatePro
Требуется человек, который работал с этим скриптом и сможет настроить партнёрскую программу типа 8088.ru.
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