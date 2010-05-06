Настроить сервер на Free BSD

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен20 заявок343 просмотра

Установить и настроить необходимое ПО.

Apache, Nginx, PHP 5, MySQL 5, PHPmyAdmin, FTP

Почта

Веб панель ISP manager Lite

Удаленно.

ApacheMySQLNginxPHP
15 лет назад
baltuk
Олег 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
15 лет назад
$30
1 день
Без проблем настроил сервер. Учел все требования и пожелания. Сотрудничеством доволен.
Мы сработались

Заявки фрилансеров

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
15 лет назад