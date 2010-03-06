Настройка сервера под большие нагрузки

Требуется системный администратор, который возьмет на себя установку, настройку и поддержку серверного ПО на достаточно нагруженном веб проекте. На первом этапе это около 5,000,000 запросов в месяц.

Объем работ:

1. три сервера приложений: nginx + PHP 5 (fastcgi) + кешер байт кода, например

eAccelerator. Нужно будет настроить ngnix под кэширование, поставить

ряд модулей для него. Опыт работы с nginx обязательно.

2. сервер под MySQL, версия 5.1. Настройка под задачу.

3. сервер под Memcache.

+ настройка почты, системы бэкапап, безопасность и тд.

Надеемся на долгосрочное сотрудничество. Предпочтение по месту - Москва, но готовы рассмотреть всех претендентов.