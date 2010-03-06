Установить и настроить необходимое ПО. Apache, Nginx, PHP 5, MySQL 5, PHPmyAdmin, FTP Почта Веб панель ISP manager Lite Удаленно.
Настройка сервера под большие нагрузки
Требуется системный администратор, который возьмет на себя установку, настройку и поддержку серверного ПО на достаточно нагруженном веб проекте. На первом этапе это около 5,000,000 запросов в месяц.
Объем работ:
1. три сервера приложений: nginx + PHP 5 (fastcgi) + кешер байт кода, например
eAccelerator. Нужно будет настроить ngnix под кэширование, поставить
ряд модулей для него. Опыт работы с nginx обязательно.
2. сервер под MySQL, версия 5.1. Настройка под задачу.
3. сервер под Memcache.
+ настройка почты, системы бэкапап, безопасность и тд.
Надеемся на долгосрочное сотрудничество. Предпочтение по месту - Москва, но готовы рассмотреть всех претендентов.
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