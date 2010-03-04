Сделать модули php5 и rpaf в apache2 статическими

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Стоит задача избавиться от динамического подключения модулей php5_module и rpaf_module в apache 2.2.*

В результате соответсвенно должен получиться полностью статический apache-сервер, скомпилированный с флагом disable-so и рабочими модулями php5 и rpaf.

Софт, который будет использоваться: Apache 2.2.15 + mod_rpaf 0.6, PHP 5.3.2. Старый apache 1.* просьба не предлагать..

Требуется изложить порядок действий для получения полностью статической сборки apache-сервера.

ApachePHP
15 лет назад
Varsosnill
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Был
15 лет назад

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