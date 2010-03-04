Поднять хостинг на сервере с windows

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Закрыт4 заявки222 просмотра

Нужно поднять хостинг на сервере с Windows.

Использовать nginx

Запускаться будут скрипты perl

Nginx
15 лет назад
best7
49 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров