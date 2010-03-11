Нужно установить NX Server на Debian

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Закрыт3 заявки157 просмотров

Нужна помощь в установке NX сервера на Debian x64

Debian
15 лет назад
Bupyc
Павел 
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров