Установить и настроить необходимое ПО. Apache, Nginx, PHP 5, MySQL 5, PHPmyAdmin, FTP Почта Веб панель ISP manager Lite Удаленно.
Нужно установить NX Server на Debian
Нужна помощь в установке NX сервера на Debian x64
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