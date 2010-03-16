Настроить обратный прокси и мод-рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок160 просмотров

Задача: настроить сервер таким образом, чтобы при обращениик нему отображался другой сайт так, как будто он находится на данном сервере. Ну и с соотв. заменой всех ссылок.

Апач, виртуальный выделенный сервер

15 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

router
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Нетривиальная задача была решена Владом в течение часа, пока другие исполнители задавали наводящие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству и сам буду обращаться в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

router
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад