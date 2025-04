Настроить NX Server

Установил NX Сервер, вроде все настроил, импортировал ключик в клиент, но при логине вылезает ошибка:

The NX service is not avalible or the NX access was disabled in host 192.168.1.2

Лог:

NX> 203 NXSSH running with pid: 2672

NX> 285 Enabling check on switch command

NX> 285 Enabling skip of SSH config files

NX> 285 Setting the preferred NX options

NX> 200 Connected to address: 192.168.1.2 on port: 22

NX> 202 Authenticating user: nx

NX> 208 Using auth method: publickey

NX> 204 Authentication failed.