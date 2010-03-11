Прописать в FTP, php свойства для html файлов.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрытнет заявок149 просмотров

Есть блоки на главной странице с кратким описанием статей, с них идут ссылки на сами статьи залитые в админку html файлами. Необходимо прописать php код для html файлов, чтоб нажимая на ссылку можно было зайти на страницу с текстом.

Писать сроки и цены. Опыт в работе приветствуется.

Желательно объяснить что и как будете делать.

Аська .360277988

скайп kalcifer90

HTMLPHP
15 лет назад
Vladimir1990
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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