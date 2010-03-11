Прописать в FTP, php свойства для html файлов.

Есть блоки на главной странице с кратким описанием статей, с них идут ссылки на сами статьи залитые в админку html файлами. Необходимо прописать php код для html файлов, чтоб нажимая на ссылку можно было зайти на страницу с текстом.

Писать сроки и цены. Опыт в работе приветствуется.

Желательно объяснить что и как будете делать.

Аська .360277988

скайп kalcifer90