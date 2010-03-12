Настроить сервер

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Завершен6 заявок181 просмотр

Есть VDS-сервер от sweb.ru на базе ОС: ubuntu-9.10

нужно через SSH доступ настроить фтп и привязать домен.

все что смог сам установил, надо донастроить.

Ubuntu
15 лет назад
itizh
Паша 
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Был
15 лет назад
1 отзыв

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asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
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15 лет назад
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Отлично справился с поставленной задачей, и главное очень быстро.
Адекватный заказчик с своевременной оплатой :)

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asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад