Настройка сервера под движок и установка ПО

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт10 заявок211 просмотров

Требуется настройка сервера под движок и установка ПО, движок сам написан на фремвоке, установить конвектор в общем надо иметь опыт. Подробнее расскажу в личку.

15 лет назад
hosting
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов

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