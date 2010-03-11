Установил NX Сервер, вроде все настроил, импортировал ключик в клиент, но при логине вылезает ошибка: The NX service is not avalible or the NX access was disabled in host 192.168.1.2 Лог: NX> ...
Нужна консультация по настройке VPS
Здравствуйте!
Чайнику необходима подробная консультация по настройке VPS. На сервере установлена cPanel
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