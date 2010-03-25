Настройка сети, SVN, Mantis.

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен4 заявки163 просмотра

В офисе 5 компьютеров Windows xp, 7

Необходимо:

- настроить выделенный сервер

- сеть, wifi

- SVN

- Mantis (bugtracker)

15 лет назад
Anton_123
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

router
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Работа была сделано быстро и хорошо Получил консультации, по рекомендации поставили web админку для SVN рекомендую

Заявки фрилансеров

router
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад