Настройка Nginx + Apache + ISPmanager

Требуется установить 3proxy на такую систему http://www.aha-soft.com/php/myip.php Подробности при обсуждении.
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