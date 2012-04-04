Настройка Nginx + Apache + ISPmanager

Настройка сервера/ПОЗавершен7 заявок182 просмотра
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На сервере после переустановки Nginx, панель ISPmanager выдает 502-ю ошибку.

NginxApache
12 лет назад
reflexart
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
mizer911
Михаил 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
12 лет назад
$15
1 день
Кирилл оперативно нашел проблему и устранил ее. За что ему огромное спасибо. Отдельное спасибо за дополнительные услуги по настройке сервера. Рекомендую как ответственного специалиста.
Хороший благосклонный заказчик, было приятно работать.
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