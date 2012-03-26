Настройка репликации MSSQL2000-2005

Нужен человек с большим опытом администрирования Серверов баз данных на MSSQL2000-2008 (опыт резервирования (восстановления) репликации и настройки СУБД) знание SQL

рассматривается 2 варианта занятости:

вар 1: полное консультирование по данному вопросу и в момент самой настройки, бюджет до 10 000 р.

вар 2: командировка для на стройки на одну неделю соответственно и оплата за работу выше, бюджет до 30 000 р. (проезд, питание и проживание за наш счет) в данном случае обязательное проживание в Петербурге.

Просьба в отзыве писать какой вариант интересует и сумму за которую готовы взяться.

За доп подробностями пишите на почту в личку или в аську.

Спасибо