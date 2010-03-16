Чтобы можно было добавлять домены второй зоны а не только сабдомены как в установке пробовал плугин multi-site не получилось установить пишите сколько хотите денег за это
Настройка сервера
Настройка сервера и сети на 10 рабочих мест.
Требования к серверу:
ОС Linux, FreeBSD
файловый сервер
система резервного копирования данных
настройка удаленного доступа и администрирования сервера и компьютеров сети
установка и настройка firewall
совместный доступ в интернет через сервер
Дополнительно:
совместный доступ к принтерам через принсервер
разграничение доступа пользователей к принтерам и интернету
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуеться установить и настроить фаервол от ддосаНастройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт15 лет назад
Привет, требуется установить вот эту osqa.net систему на сервер CentOS 5.4 x86_64 здесь документация http://github.com/OSQA/osqa (кто не хочет регаться продублировал в аттаче) здесь могут помочь в случае чего meta.osqa.net Сейчас на сервере установлен ...Закрыт15 лет назад
- $200
Настройка сервера для небольшой организации на базе Hyper-V и SBS2008 Подробно на www.irbis-epm.ruНастройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $15
Апач не читает .htaccess. писать только в icq 404727401.Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Есть уже установленные системы Asterisk и Kamailio(OpenSER). Нужно используя модуль dispatcher.so в Kamailio(OpenSER) отправить звонки на Asterisk. Задача состоит в том что бы подсказать, что делается не верно, т.к. звонки не ...Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт15 лет назад
1)Нужно настроить яндекс.сервер на сайте для поиска по Документам Страницам Базе 2)настроить стили вывода результатов поиска 3) добавить поисковую форму на ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт15 лет назад
На виртуальный сервер нужно установить: nginx memcached eAccelerator На сервере уже установлено: Ubuntu 8.04 Apache 2.2.8; PHP 5.2.4 (Zend Engine 2.3.0); MySQL 5.0.51; ...Завершен15 лет назад
- $30Завершен15 лет назад
- $30
Доброго времени суток! Требуется сделать модуль для сервера Apache(желательно 2.2.14, но не суть важно) , установленного под FreeBSD (7.2). Что должно получиться: 1) в первую очередь пишем на ...Завершен15 лет назад