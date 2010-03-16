Настройка сервера

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок181 просмотр

Настройка сервера и сети на 10 рабочих мест.

Требования к серверу:

ОС Linux, FreeBSD

файловый сервер

система резервного копирования данных

настройка удаленного доступа и администрирования сервера и компьютеров сети

установка и настройка firewall

совместный доступ в интернет через сервер

Дополнительно:

совместный доступ к принтерам через принсервер

разграничение доступа пользователей к принтерам и интернету

Linux
15 лет назад
pavel470
Павел 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров