Установка WPMU с поддержкой доменов

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт1 заявка110 просмотров

Чтобы можно было добавлять домены второй зоны

а не только сабдомены как в установке

пробовал плугин multi-site не получилось установить

пишите сколько хотите денег за это

15 лет назад
alfahost
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров