Установка WPMU с поддержкой доменов

Привет, требуется установить вот эту osqa.net систему на сервер CentOS 5.4 x86_64 здесь документация http://github.com/OSQA/osqa (кто не хочет регаться продублировал в аттаче) здесь могут помочь в случае чего meta.osqa.net Сейчас на сервере установлен ...