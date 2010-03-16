Установить требуемое ПО на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
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Привет, требуется установить вот эту osqa.net систему на сервер CentOS 5.4 x86_64 здесь документация http://github.com/OSQA/osqa (кто не хочет регаться продублировал в аттаче) здесь могут помочь в случае чего meta.osqa.net

Сейчас на сервере установлен стандартный набор + питон (голый), т.е. как я понял нужна настройка Apache, mod_wsgi и установка Django.

ApacheCentOSDjangoPython
15 лет назад
acopy
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