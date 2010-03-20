Настроить сервер под цмс 1с-битрикс

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Завершен9 заявок171 просмотр

На виртуальный сервер нужно установить:

nginx

memcached

eAccelerator

На сервере уже установлено:

Ubuntu 8.04

Apache 2.2.8;

PHP 5.2.4 (Zend Engine 2.3.0);

MySQL 5.0.51;

Сервер нужно настроить под оптимальную работу цмс 1с-битрикс.

ApacheMySQLNginxPHPUbuntu
15 лет назад
duxxlless
Андрей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Очень доволен сотрудничеством, настроил все как и просили и даже чуть больше. В дальнейшем буду сотрудничать только с этим исполнителем. Всем рекомендую.
С Андреем очень приятно работать. Заказчик понимает и знает чего он хочет, прислушивается к мнению и советам исполнителя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Invint
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад