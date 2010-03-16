Настройка сервера Hyper-V, SBS2008

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки151 просмотр

Настройка сервера для небольшой организации на базе Hyper-V и SBS2008

Подробно на www.irbis-epm.ru

15 лет назад
KoksIvan
51 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров