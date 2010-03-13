Нужна подсказка в интеграции Asterisk с Kamailio

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрытнет заявок166 просмотров

Есть уже установленные системы Asterisk и Kamailio(OpenSER). Нужно используя модуль dispatcher.so в Kamailio(OpenSER) отправить звонки на Asterisk.

Задача состоит в том что бы подсказать, что делается не верно, т.к. звонки не идут.

Asterisk
15 лет назад
Nikapolus
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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