Настройка яндекс сервера на сайте

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Закрыт2 заявки176 просмотров

1)Нужно настроить яндекс.сервер на сайте для поиска по

Документам

Страницам

Базе

2)настроить стили вывода результатов поиска

3) добавить поисковую форму на сайт

4) настроить ограничения на индексирования страниц

Сайт работает под mw сервер 2003

Сайт сделан на битриксе.

Предлагайте стоимость и сроки.

Желательно уложится в 2-3 дня.

Поиск "битрикса" не устраивает тем что мы используем редакцию Эксперт, а в ней нету поиска по документам.

15 лет назад
krasilovgrisha
Григорий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров