На виртуальный сервер нужно установить: nginx memcached eAccelerator На сервере уже установлено: Ubuntu 8.04 Apache 2.2.8; PHP 5.2.4 (Zend Engine 2.3.0); MySQL 5.0.51; ...
Настройка яндекс сервера на сайте
1)Нужно настроить яндекс.сервер на сайте для поиска по
Документам
Страницам
Базе
2)настроить стили вывода результатов поиска
3) добавить поисковую форму на сайт
4) настроить ограничения на индексирования страниц
Сайт работает под mw сервер 2003
Сайт сделан на битриксе.
Предлагайте стоимость и сроки.
Желательно уложится в 2-3 дня.
Поиск "битрикса" не устраивает тем что мы используем редакцию Эксперт, а в ней нету поиска по документам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $30Завершен15 лет назад
- $30
Доброго времени суток! Требуется сделать модуль для сервера Apache(желательно 2.2.14, но не суть важно) , установленного под FreeBSD (7.2). Что должно получиться: 1) в первую очередь пишем на ...Завершен15 лет назад
- $10000
Нужен спец по сетям, понимающий в протоколах и маршрутизаторах для создания системы, в которой мой сервер может соединеняться у чужим сервером(с сайтом) направляя IP пакеты через разные города (промежуточная точка - ПТ). Мой сервер и ...Закрыт15 лет назад
Задача: настроить сервер таким образом, чтобы при обращениик нему отображался другой сайт так, как будто он находится на данном сервере. Ну и с соотв. заменой всех ссылок. Апач, виртуальный выделенный серверЗавершен15 лет назад
В офисе 5 компьютеров Windows xp, 7 Необходимо: - настроить выделенный сервер - сеть, wifi - SVN - Mantis (bugtracker)Завершен15 лет назад
Требуется настройка сервера под движок и установка ПО, движок сам написан на фремвоке, установить конвектор в общем надо иметь опыт. Подробнее расскажу в личку.Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен профи для консультаций и установке Lineage 2.Закрыт15 лет назад
- $15
Здравствуйте! Чайнику необходима подробная консультация по настройке VPS. На сервере установлена cPanelЗакрыт15 лет назад
Установил NX Сервер, вроде все настроил, импортировал ключик в клиент, но при логине вылезает ошибка: The NX service is not avalible or the NX access was disabled in host 192.168.1.2 Лог: NX> ...Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт15 лет назад