Настроить компонент AcajoomNews 3.1.0 на Joomla1.5

$20
Настройка сервера/ПОЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Необходимо настроить компонент AcajoomNews 3.1.0 на Joomla1.5:

- нормально отображать кириллицу (по умолчанию там даже компонент вставал криво, пришлось руками файл локализации русской пересохранять в utf-8)

- настроить рассылку (одну)

- сделать маленький мануал как ею пользоваться

Бюджет до 20 WMZ.

Joomla
15 лет назад
jserge
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад